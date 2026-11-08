از ایلخانی تا زندیه؛ داستان یک بقعه تاریخی

بقعه بی‌بی دختران، از بناهای مذهبی و تاریخی شهر شیراز، روایتگر بخشی از میراث معنوی و معماری این شهر کهن است. این آرامگاه منسوب به بی‌بی خدیجه، ام‌عبدالله از فرزندان امام سجاد(ع)، با قدمتی متعلق به دوره ایلخانی، پس از تخریب بر اثر زلزله، در دوره زندیه بازسازی شده است. بنای چهارضلعی با گنبدی بلند، دو طبقه و زیرزمینی با معماری شاخص، جلوه‌ای از هنر معماری تاریخی شیراز را به نمایش می‌گذارد. این اثر ارزشمند در ۲۱ تیرماه ۱۳۴۷ با شماره ۴۲۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.