حسین جابری‌انصاری مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در نشست با مدیران و کارشناسان مرکز امور بین‌الملل و دیپلماسی وزارتخانه، جمعی از مدیران حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روابط‌عمومی و جمعی از فعالان بخش‌خصوصی از جمله اکبر غمخوار، جمشید حمزه‌زاده، محمدحسین یزدانی و نظامی که ظهر امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل مرکز بین‌الملل برگزار شد، با تبیین جایگاه راهبردی رسانه در توسعه گردشگری، بر ضرورت ایجاد پیوندهای معنادار میان ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی و طبیعی کشور و نظام روایتگری رسانه‌ای تاکید کرد.