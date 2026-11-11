گاهی اصفهان برای زیباتر شدن، به هیچ اتفاق بزرگی نیاز ندارد؛ کافی است باران ببارد... نخستین باران پاییزی، آرام و بی‌شتاب، بر سنگفرش‌های گذر فرهنگی چهارباغ نشست تا این خیابان تاریخی، بار دیگر در آینه باران، چهره‌ای تماشایی از خود به نمایش بگذارد. چهارباغ در باران، فقط یک خیابان نیست؛ روایتی زنده از پیوند تاریخ، فرهنگ و زندگی است. جایی که عطر خاک نم‌خورده، انعکاس درختان در پیاده‌راه خیس و صدای قدم‌های رهگذران، تصویری از اصفهان می‌سازد که شاید در هیچ فصل دیگری تکرار نشود. اینجا پاییز، پیش از آنکه فصلِ رنگ‌ها باشد، فصلِ دلتنگی‌های شیرین و تماشای دوباره زیبایی‌هاست. اصفهان را باید گاهی زیر باران دید؛ درست همان‌طور که هست، اصیل، آرام و تماشایی...