صیانت از میراث تاریخی یزد؛ اولویتی راهبردی در توسعه پایدار استان

در نشست مشترک مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، ظرفیت‌ها و چالش‌های حفاظت از آثار تاریخی استان بررسی و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های عمرانی استان برای پیشبرد برنامه‌های مرمتی و احیای میراث تاریخی تأکید شد. ‌ در این نشست، جایگاه میراث تاریخی در برنامه «یزد پایدار» به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی استان مورد تأکید قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در روند مرمت و احیای آثار تاریخی، تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های مدیریت عمرانی استان برای پیشبرد برنامه‌های حفاظتی تأکید شد.