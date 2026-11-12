فرهاد عزیزی زلانی، مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همراه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و اعضا شورای اسلامی شهر مجومرد، از پایگاه مردمی میراث تاریخی این شهر بازدید کردند. در جریان این بازدید، حاضران ضمن حضور در بافت تاریخی مجومرد از جمله بازارچه رنگرزی میرحسین، حسینیه قدیمی، مسجد ملااحمد و حمام قدیمی از نزدیک با ظرفیت‌ها، آثار ارزشمند و ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی این بافت آشنا شدند. همچنین در این دیدار، گزارش عملکرد یک‌ساله پایگاه مردمی میراث تاریخی مجومرد ارائه و اقدامات، فعالیت‌ها و دستاوردهای این پایگاه در زمینه حفاظت، معرفی و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی شهر تشریح شد. این بازدید با هدف بررسی فعالیت‌های پایگاه‌های مردمی، ارزیابی اقدامات انجام‌شده و تقویت مشارکت جوامع محلی در حفاظت و پاسداشت میراث فرهنگی صورت گرفت.