۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۱
کد خبر 1405082301671
در جریان سفر فرهاد عزیزی زلانی مدیرکل پایگاههای کشور به شهرستان اردکان، به همراه مدیرکل میراث فرهنگی استان، معاون فرمانداری ویژه شهرستان، معاونت شهرداری اردکان، سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان و جمعی از همراهان، از خانه تاریخی مظلوم، محل استقرار پایگاه پژوهشی بافت تاریخی اردکان، بازدید کرد. در حاشیه این بازدید، نشستی با حضور مسئولان برگزار شد و مدیر پایگاه پژوهشی بافت تاریخی اردکان، گزارشی از اقدامات، فعالیتها و برنامههای انجامشده توسط این پایگاه در زمینه حفاظت، پژوهش و صیانت از بافت تاریخی اردکان ارائه کرد.
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