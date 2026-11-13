در جریان سفر فرهاد عزیزی زلانی مدیرکل پایگاه‌های کشور به شهرستان اردکان، به همراه مدیرکل میراث فرهنگی استان، معاون فرمانداری ویژه شهرستان، معاونت شهرداری اردکان، سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان و جمعی از همراهان، از خانه تاریخی مظلوم، محل استقرار پایگاه پژوهشی بافت تاریخی اردکان، بازدید کرد. در حاشیه این بازدید، نشستی با حضور مسئولان برگزار شد و مدیر پایگاه پژوهشی بافت تاریخی اردکان، گزارشی از اقدامات، فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام‌شده توسط این پایگاه در زمینه حفاظت، پژوهش و صیانت از بافت تاریخی اردکان ارائه کرد.