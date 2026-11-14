مسجد هزار ساله اردبیل در مسیر احیا

۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰
کد خبر 1405082301681
جمعه مسجد اردبیل با قدمت بیش از هزار سال در دوران سلجوقیان بر روی تپه باستانی با آثاری از دوره اشکانی ساخته شده است. این مسجد با شبستان ستوندار یکی از اولین مساجد دوران اسلامی منطقه آذربایجان ایران بوده و یکی از شاهدان تاریخی اردبیل به شمار میرود. جمعه مسجد اردبیل با دارا بودن آثاری از دوره سلجوقی، ایلخانی، صفوی و قاجار به عنوان یک موزه معماری شناخته میشود و اکنون با همت اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل این مسجد تاریخی در حال احیا، مرمت و ساماندهی قرار دارد.
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