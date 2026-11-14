باغ گلشن؛ روایت اصالت معماری ایرانی

باغ عفیف‌آباد یا باغ گلشن، از کهن‌ترین و زیباترین باغ‌های تاریخی شیراز، جلوه‌ای چشم‌نواز از هنر باغ‌سازی و معماری ایرانی است. این مجموعه تاریخی با وسعتی بیش از ۱۲۷ هزار مترمربع، در جنوب خیابان قصردشت و انتهای خیابان عفیف‌آباد قرار دارد. معماری این باغ، آمیزه‌ای از ویژگی‌های معماری دوره‌های هخامنشی، ساسانی، زندیه و قاجاریه را به نمایش می‌گذارد و روایتگر پیوند طبیعت، هنر و تاریخ در فرهنگ ایرانی است. باغ عفیف‌آباد به‌عنوان یکی از ارزشمندترین جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شیراز، در دهم خردادماه ۱۳۵۱ با شماره ۹۱۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.