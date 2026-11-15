پنجمین جشنواره ناردنگ در روستای اسپومحله گرگان

پنجمین جشنواره ناردنگ با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری روستای اسپومحله شهرستان گرگان، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، هنرمندان، تولیدکنندگان و اهالی روستا برگزار شد. این جشنواره با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و اقتصادی از جمله موسیقی سنتی، نمایش و عرضه محصولات صنایع‌دستی، معرفی توانمندی‌های روستایی، برگزاری مسابقات، فروش محصولات تولیدی و سنتی اهالی روستا و عرضه غذاهای محلی همراه بود و فرصتی برای معرفی هنر، فرهنگ، تولیدات بومی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه فراهم کرد.