روستای تاریخی و گردشگری دشتک، از جلوه‌های کم‌نظیر طبیعت و زندگی روستایی در استان فارس است؛ مقصدی جذاب که در تمام فصل‌های سال، به‌ویژه پاییز، میزبان گردشگرانی از سراسر کشور است. در این فصل، طبیعت رنگارنگ، باغ‌های پربار و میوه‌های پاییزی، در کنار معماری بومی، بافت سنتی و چشم‌اندازهای دل‌انگیز، تصویری تماشایی از این روستا خلق می‌کنند. دشتک علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، با مردمانی خونگرم، سخت‌کوش و مهمان‌نواز، جلوه‌ای اصیل از فرهنگ و زندگی روستایی فارس را به نمایش می‌گذارد؛ روستایی که پاییزش، روایتی دیدنی از پیوند طبیعت، فرهنگ و گردشگری است.