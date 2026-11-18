علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در دومین روز سفر به گلستان، با حضور آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه گرگان، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، فریدون فعالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، در نشست شورای فرهنگ عمومی گلستان شرکت کرد. بازدید از یافته‌های کاوش محوطه کاروان‌زمین شهرستان علی‌آبادکتول در موزه باستان‌شناسی گرگان، حضور در نشست انجمن میراث‌فرهنگی استان و جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین در استانداری گلستان از دیگر برنامه‌های دارابی در این روز بود.