اکبر بهنام‌جو، استاندار قم از عملیات سامان‌دهی محوطه مجموعه تاریخی گنبد سبز شهر قم بازدید کرد و در ادامه این بازدید؛ نشستی با حضور مدیران ارشد شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیرکل و معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تشکیل شد و نظام‌مسائل شهری و مرمت بناهای تاریخی قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار قم پس از این نشست، به همراه بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از مراحل آماده‌سازی و ایجاد موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان قم، ‌موزه میراث‌خانه امام حسین(ع)، کاروانسرای پاسنگان، بخشی از بافت تاریخی شهر قم و نیز زمین محل ساخت موزه استان قم بازدید به عمل آورد.