عکاس: عباس منجمی گیلانی ۲۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۱ کد خبر 1405082902421 دریافت تصاویر آزمون سراسری جامع گردشگری در قم ۱۰۴ نفر در آزمون جامع هماهنگ دورههای کوتاهمدت گردشگری در استان قم، همزمان با سراسر کشور شرکت کردند. برچسبها استان قم آزمون جامع گردشگری گردشگری گردشگری استان قم اخبار مرتبط برگزاری آزمون جامع گردشگری در قم راهنمایان گردشگری در کنار مدیران اماکن تاریخی، فرهنگی نقشآفرینی میکنند گردشگری غذا سر فصلی جدید در گردشگری دنیا/ ارتباط تنگاتنگ فرهنگ و غذا در جذب گردشگران فمتریپ و نقش آن در صنعت گردشگری توریسم فوقالعاده یا توریسم شوک چیست؟ بایدها و نبایدهای گردشگری چندنسلی بررسی نظاممسائل شهری و مرمت بناهای تاریخی قم با حضور استاندار و مدیران شهری استاندار قم از طرحهای میراثفرهنگی بازدید کرد توسعه خدمت «صدور کارت گردشگری» توسط شبکه بانکی ادامه دارد/ امکان دریافت دستهای کارت گردشگری… بازدید مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی از موزههای قم
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