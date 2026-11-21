چهارمحال و بختیاری سرزمینی است که در دل خود نشانه‌هایی ارزشمند از تاریخ، تمدن و زندگی نسل‌های گذشته را جای داده است. از شکوه و معماری قلعه «ضرغام‌السلطنه» و خانه تاریخی «ناصری‌ها» تا تپه باستانی «قلعه گلی» روستای «قلعه افغان» و محوطه باستانی «کل‌دالو»؛ هر کدام بخشی از شناسنامه تاریخی این دیار و یادگاری از روزگاران گذشته‌اند. این گزارش تصویری، روایتی از قدم زدن در مسیر تاریخ و نگاهی دوباره به میراثی است که حفاظت و معرفی آن، ضرورتی برای حفظ هویت فرهنگی و تاریخی نسل‌های آینده به شمار می‌رود.