در پنل تخصصی گردشگری نخستین رویداد سرمایه‌گذاری «گیلان؛ دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» که ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در تالار مرکزی رشت برگزار شد، مسائل و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی بررسی و با ارائه پیشنهادهای اجرایی، زمینه تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن اقتصاد گردشگری استان فراهم شد. این گزارش تصویری، بازتاب‌دهنده هم‌افزایی و دغدغه‌مندی مدیران سیاست‌گذار و رویکرد علمی‌ـ‌تخصصی کارشناسان در بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حمایت از سرمایه‌گذاران، پویایی بخش خصوصی و توسعه پایدار اقتصاد گردشگری گیلان است.