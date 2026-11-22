مراسم افتتاح برنامه کشوری «میدان همدلی، خیابان خدمت» به مناسبت هفته بسیج و با هدف تقویت مشارکت‌های مردمی، گسترش فعالیت‌های جهادی و ارائه خدمات محرومیت‌زدایی به اقشار مختلف جامعه با حضور سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و نیز حضور پرشور جهادگران استان قم در جوار آستان مقدس حضرت موسی مبرقع(ع) شهر قم آغاز شد.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم به همراه معاونان این اداره‌کل و جمعی از مسئولان استانی و قشرهای گوناگون مردم در این مراسم حضور داشتند.