محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در سفر به استان قم از تعدادی از آثار تاریخی شهرستان قم بازدید کرد.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در این سفر به همراه بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از چند طرح مرمت بقاع متبرک امامزادگان؛ مراحل آماده‌سازی و ایجاد موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان؛ عملیات سامان‌دهی محوطه مجموعه تاریخی گنبد سبز؛ کاروانسرا و آب‌انبارهای پاسَنگان؛ محوطه باستانی‌تاریخی تپه قلی‌درویش و از بخش‌های گوناگون بازار قدیم شهر قم و چند طرح مرمتی در این مجموعه همچون تیمچه بزرگ بازار، چارسوق، سرای حاج عسگرخان، سرای عباسقلی، عمارت کلاه فرنگی‌ها، میدان کهنه، سَردَر و مناره‌های مدرسه غیاثیه و سرای ملاحسین بازدید به عمل آورد.