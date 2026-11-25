روستای تاریخی وفس در شهرستان کمیجان استان مرکزی؛ روستایی با پیشینه‌ای کهن، معماری پلکانی و ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، تاریخی و طبیعی که از مقاصد گردشگری استان مرکزی به شمار می‌رود.

خانه‌های متراکم و پلکانی وفس بر دامنه کوه، جلوه‌ای تماشایی به این روستا بخشیده و گویش وفسی از شاخه تاتی، آیین‌های سنتی و تعزیه‌خوانی با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال، بخشی از میراث فرهنگی و هویت تاریخی این منطقه را شکل داده‌اند. وفس در کنار طبیعت سرسبز و ارتفاعات پیرامون، در ایام محرم و صفر نیز با برگزاری آیین‌های عزاداری و تعزیه، جلوه‌ای ویژه از فرهنگ و آیین‌های بومی استان مرکزی را به نمایش می‌گذارد.