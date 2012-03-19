توفان شن مانع از ورود و خروج مسافران نوروزي در کرمان شد

سخنگوي ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي استان کرمان در گفت‌و‌گو با ميراث‌آريا(chtn) اظهار داشت: وضعيت نامساعد آب و هوايي روز گذشته موجب تاخير در انجام پروازها و مسدود شدن 3 محور مهم مواصلاتي کرمان ـ زاهدان، ‌کرمان ـ يزد و کرمان ـ خراسان‌جنوبي شد.«محمدمهدي افضلي» با اشاره به اين که توفان روز گذشته با سرعت 120 تا 160کيلومتر بيشتر شهرستان‌هاي کرمان را درنورديد، تاکيد کرد: ستاد تسهيلات نوروزي استان تمهيدات ويژه‌اي براي اسکان فوري مسافران نوروزي انديشيد و به کار گرفت.وي در خصوص وضعيت مسافران نوروزي اسکان‌يافته در پارک‌ها و چادرهاي مسافرتي نيز اظهار داشت: اين افراد به مکان‌هاي امن منتقل شده‌اند و حداقل تا 24 ساعت آينده و زمان مساعد شدن آب و هوا، در اين مکان‌ها حضور خواهند داشت.افضلي از آمادگي استان کرمان براي اسکان بيش از 50 هزار گردشگر در روز خبر داد و گفت: ‌در مواقع ضروري مکان‌هاي ورزشي براي اسکان فوري گردشگران تجهيز مي‌شود.سخنگوي ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي کرمان تصريح کرد: در حال حاضر بيشتر هتل‌ها و مهمانپذيرهاي استان کرمان در اختيار مسافران نوروزي است.ص/117

انتهای پیام/