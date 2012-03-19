توفان شن مانع از ورود و خروج مسافران نوروزي در کرمان شد

«محمدمهدي افضلي» با اشاره به اين که توفان روز گذشته با سرعت 120 تا 160
کيلومتر بيشتر شهرستانهاي کرمان را درنورديد، تاکيد کرد: ستاد تسهيلات نوروزي استان تمهيدات ويژهاي براي اسکان فوري مسافران نوروزي انديشيد و به کار گرفت.
وي در خصوص وضعيت مسافران نوروزي اسکانيافته در پارکها و چادرهاي مسافرتي نيز اظهار داشت: اين افراد به مکانهاي امن منتقل شدهاند و حداقل تا 24 ساعت آينده و زمان مساعد شدن آب و هوا، در اين مکانها حضور خواهند داشت.
افضلي از آمادگي استان کرمان براي اسکان بيش از 50 هزار گردشگر در روز خبر داد و گفت: در مواقع ضروري مکانهاي ورزشي براي اسکان فوري گردشگران تجهيز ميشود.
سخنگوي ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي کرمان تصريح کرد: در حال حاضر بيشتر هتلها و مهمانپذيرهاي استان کرمان در اختيار مسافران نوروزي است.
ص/117
انتهای پیام/