به گزارش ميراث آريا(chtn)، با توجه به حجم فزاينده سفر در تعطيلات نوروز 91 و افزايش ظرفيت تردد محورهاي مواصلاتي کشور به منظور ارتقاي ضريب ايمني و ايجاد کشش و رواني ترافيک تا 14 فروردين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي عبور و مرور در محورهاي پرترافيک کشور اجرا مي‌شود.در همين راستا عبور و مرور انواع موتورسيکلت در ايام اجراي طرح نوروزي در تمامي آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها و جاده‌هاي اصلي برون شهري کشور ممنوع است.همچنين در تمامي محورهاي برون‌شهري که در ايام فوق ممنوعيت و محدوديت ترافيکي براي انواع تريلر و کاميون اعمال مي‌شود، عبور و مرور انواع تريلر، کاميون و تانکرهاي حامل مواد سوختي و فاسدشدني از اين امر مستثني هستند.ممنوعيت تردد اين قبيل از وسايل نقليه فقط در راه‌هايي اعمال مي‌شود که مقررات يک‌طرفه شدن عبور و مرور انواع تريلر، کاميون و تانکرهاي حامل مواد سوختي و فاسد شدني از اين امر مستثني بوده و ممنوعيت تردد اين قبيل از وسايل نقليه فقط در راه‌هايي اعمال مي‌شود که مقررات يکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا مي‌شود و يا ممنوعيت در طول سال دارند.در ادامه پليس راه اعلام کرده است که تردد انواع تريلر، کاميون و کاميونت کماکان در محور کرج-چالوس و بالعکس ممنوع است و تردد انواع وسايل نقليه در محور کرج - چالوس از ساعت 12 الي 24 روزهاي 4 و12و13فروردين سال 91 از چالوس به سمت مرزن‌آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15 الي 24 روزهاي فوق از مرزن‌آباد به سمت کرج به صورت يکطرفه خواهد بود.همچنين در محور هراز نيز تردد انواع تريلر کماکان ممنوع است و تردد انواع کاميون و کاميونت به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12 روز چهارشنبه 24 اسفند الي ساعت يک بامداد روز شنبه 5 فروردين و از ساعت12 روز چهارشنبه 9 فروردين الي ساعت 24 روز دوشنبه 14 فروردين از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است.در اين محور همچنين تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 13 الي 24 و 12 و 13 فروردين از رودهن به آب‌اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت15 الي 24 روزهاي فوق از آب‌اسک تا رودهن بصورت يکطرفه خواهد بود.براساس اين اطلاعيه در محور فيروزکوه نيز تردد انواع تريلر و کاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12 روز شنبه 27 اسفند الي ساعت 24 روز شنبه 5 فروردين و همچنين از ساعت 12 روز چهارشنبه 9 فروردين الي ساعت 24 روز دوشنبه 14 فروردين از تهران به قائم‌شهر و بالعکس ممنوع است.در محور قزوين - رشت هم تردد انواع تريلر و کاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12 روز يکشنبه 28 اسفند الي ساعت يک بامداد روز شنبه 5 فروردين و همچنين از ساعت 12 روز چهارشنبه 9 فروردين الي ساعت 24 روز دوشنبه 14 فروردين از قزوين به رشت و بالعکس ممنوع است.همچنين در محور قديم ساوه - همدان تردد انواع تريلر و کاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 12 روز يکشنبه 28 اسفند الي ساعت 24 روز چهارشنبه 2 فروردين و همچنين از ساعت 12 روز چهارشنبه 9 فروردين الي ساعت 14 روز دوشنبه 14 فروردين از ساوه تا سه‌راهي دخان و بالعکس ممنوع است.در محورهاي اردبيل -آستارا، اردبيل - سراب و خلخال به اسالم و بالعکس تردد انواع تريلر و کاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت7 الي ساعت24 روز يکشنبه 13فروردين در محورهاي فوق ممنوع است.همچنين در محورهاي مشهد-قوچان، مشهد-نيشابور و سبزوار و بالعکس در تردد انواع تريلر و کاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 الي ساعت 24 روزهاي 29و همچنين روزهاي 11 و 12 و 13 در محورهاي فوق ممنوع است.در محور چمن بيد-بجنورد- شيروان و بالعکس تردد انواع تريلر و کاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 الي ساعت 24 روزهاي 29 اسفند و همچنين روزهاي 11 و 12و 13 اسفند در محورهاي فوق ممنوع است.همچنين در محورهاي بانه -سقز- سنندج و مريوان و بالعکس تردد انواع تريلر و کاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 الي ساعت 24 روز 29 اسفند و همچنين روزهاي 11 و 12و 13 فروردين در محورهاي فوق ممنوع است.در محور گلوگاه -گرگان - جنگل گلستان - چمن‌بيد و بالعکس تردد انواع تريلر و کاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 الي ساعت 24 روز 29 اسفند و همچنين روزهاي 11 و 12و 13 فروردين در محورهاي فوق ممنوع است.همچنين محورهاي اصلي استان بوشهر تردد انواع کاميون‌هاي کمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از ساعت7 روز شنه مورخ 27 اسفند الي ساعت 24 روز جمعه مورخه 4 فروردين و همچنين از ساعت 7 روز پنجشنبه مورخ 10 فروردين الي ساعت24 روز دوشنبه مورخه 14در محورهاي اصلي استان بوشهر ممنوع است.در محورهاي اصلي استان اصفهان نيز تردد انواع کاميون‌هاي کمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از ساعت 7 روز شنه مورخ 27اسفند الي ساعت 24 روز جمعه مورخ 4 فروردين و همچنين از ساعت 7 روز پنجشنبه مورخ 10 فروردين الي ساعت24 روز دوشنبه مورخ 14 فروردين در محورهاي اصلي استان اصفهان ممنوع است.همچنين محورهاي گچساران - بهبهان، گچساران - نور‌آباد، و ياسوج -باباميدان و بالعکس تردد انواع تريلر و کاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني تاساعت 24 روز 29 اسفند و همچنين روزهاي 11 و 12و 13 فروردين در محورهاي فوق ممنوع است.در محورهاي سلفچگان - قم، جاده قديم کاشان - قم و جاده قديم تهران - قم تردد انواع تريلر و کاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 الي 24 روزهاي جمعه و يکشنبه مورخ 4 و 13فروردين در محورهاي فوق ممنوع است.همچنين محور بندرعباس - سيرجان و بالعکس تردد انواع تريلر و کاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 7 الي ساعت 24 روز 29 اسفند و همچنين روزهاي 11 و 12و 13 در محورهاي فوق ممنوع است.محور سيرجان - بافت تردد انواع تريلر و کاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 الي 24روزهاي 12 و 13 در محور فوق ممنوع است.تردد وسايل نقليه باري سنگين به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 14 الي ساعت 21 يکم فروردين و تاريخ‌هاي 3و4و11 و 12فروردين از محورهاي زاهدان - زابل، زاهدان - نهبندان و زابل -نهبندان و بالعکس ممنوع است. تردد موتور سيکلت و وسايل نقليه باري سنگين به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 5 الي ساعت 22 روز يکشنبه مورخ 13فروردين از کليه محورهاي اصلي شمال استان سيستان و بلوچستان ممنوع است.تردد وسايل نقليه باري سنگين به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 18 الي ساعت 24 امروز تا 4 فروردين از محور زاهدان-خاش و بالعکس است.ضمناً مرکز اطلاعات و کنترل ترافيک پليس راه راهور ناجا با شماره تلفن 88255555 (ده خط) به طور شبانه روزي پاسخگوي وضعيت راه‌هاي کشور و امدادرساني احتمالي به هموطنان هستند./108

