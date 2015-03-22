مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی در فرودگاه ارومیه از مسافران نورزی استقبال کرد

دبیرستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی صبح امروز در فرودگاه ارومیه از مسافران نوروزی با گل و شیرینی استقبال کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی، جلیل جباری به همراه حسین امامی معاون گردشگری این اداره کل و سایر اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان امروز و در اولین روز از نوروز در فرودگاه ارومیه حضور داشته و از مسافران و مهمانان نوروزی با گل و شیرینی استقبال کرد.وی در حاشیه این مراسم با تاکید بر اینکه آذربایجان غربی به خاطر داشتن جاذبه های مختلف طبیعی و تاریخی خود همواره مورد توجه مسافران نوروزی بوده و بیشترهموطنان این خطه سرسبز را به عنوان مکانی برای گذراندن تعطیلات خود انتخاب می کنند، تصریح کرد: این حرکت نمایدن برای خیرمقدم گویی و نشان دادن مهمان نوازی مردم این خطه ازآذربایجان انجام شد.دبیرستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی با اشاره به اینکه از سه ماه گذشته با تشکیل ستاد اجرایی خدمات سفر در استان، تمامی شهرستان ها آمادگی کامل برای استقبال از مهمانان نوروزی را کسب کردند گفت: در این باره خوشبختانه در تمامی شهرستان های استان، نظافت و پاکسازی محوطه های تاریخی و گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.جباری اظهار داشت: خوشبختانه تمامی اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان اعم از اداره کل حمل و نقل پایانه ها، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی دست در دست هم داده تا ایام خوب و خوشی را برای مسافران و مهمانان نوروزی رقم بزنند.

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