18 هزار نفر از پرسنل اورژانس در نوروز 95 خدمت ارائه می دهند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در ایام نوروز 18 هزار نفر از پرسنل اورژانس به مسافران ارائه خدمت می کنند.به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی با بیان این خبر اظهار کرد: پرسنل و کادر درمانی و تجهیزات بیمارستانی برای ارائه خدمات شایسته به مسافران در ایام نوروز بسیج شده است.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای ارائه خدمات درمانی مطلوب به مسافران اندیشیده شده است، افزود: صورت گرفته، ممکن است از بروز برخی حوادث ناگوار جلوگیری کند، اما بخشی دیگر از ایمنی سفر به خود مسافران بستگی دارد تا با رعایت مسائل ایمنی از سفر خود در کنار خانواده لذت بیشتری ببرند.وی تاکید کرد: تمهیداتی که وزارت بهداشت در ایام نوروز 95 برای مسافران اندیشیده جهت پیشگیری از حوادث ناگوار نیست، چرا که تحقق این مهم به خود مردم بستگی دارد.وی تصریح کرد: درست است که در مورد خودرو و مناطق حادثه خیز جاده ای همواره اعتراضاتی داشته ایم اما این را هم می دانیم که رفع این مشکلات به راحتی امکان پذیر نیست و قطعاً زمان بر خواهد بود. بنابراین مردم باید مراقب بوده و با رعایت نکات ایمنی بیشتر حادثه خیز بودن جاده ای در این ایام را کاهش دهند.قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه رعایت نکات بهداشتی هنگام استفاده از غذاهای بین جاده ای باید مورد توجه مسافران نوروزی قرار گیرد،ادامه داد: به نظر می رسد، به لحاظ کمی آمادگی بالایی نسبت به سال گذشته ایجاد شدهاست واز جهت کیفی نیز سعی شدهاوژانس ها تجهیز شونداما همه این ها بخشی از کار است و بخش دیگر مستلزم رعایت نکات امینی از سوی مسافران در طول سفر است.وی بیان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، 21 پایگاه اورژانس جاده ای نیز در ایام تعطیلات نوروز 95 به مسافران خدمات ارائه می دهند.

انتهای پیام/