به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط عمومی اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری زنجان، يحيی رحمتی صبح امروز 23 آبان 97 با اعلام خبر فوق، گفت: «در مجموع آثار ارسالی هنرمندان صنايع دستی 31 استان كشور ، 50 اثر در ارزيابی آثار صنايع دستی منطقه آسيا و اقيانوسيه موفق به دريافت مهر اصالت صنايع دستی شدند كه در اين ميان سه اثر متعلق به استان زنجان است.»

او ادامه داد: «قلم‌تراش 4 تیغه اثر استاد ذکریا علیخانی، شمعدان نقره ملیله اثر استاد علیرضا لطفی رضایی و قاب عکس نقره ملیله اثر استاد نقی رحمانی آثاری هستند كه از زنجان موفق به دريافت مهر اصالت شورای جهانی صنايع دستی شده اند.»

رحمتی با اشاره به اينكه امسال زنجان بعنوان شهر ملی مليله ايران انتخاب شد، عنوان كرد: «امسال 11 اثر صنايع دستي استان زنجان موفق به دريافت نشان ملی شده اند.»

به گفته رحمتی زنجان رتبه نخست را در توليدات صنايع دستی فلزی در كشور دارد و چاقو، مس و مليله اين استان از شهرت فراوانی برخوردار است.»

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