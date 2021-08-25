۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۸

کشف ۶٣ قلم اشیای تاریخی در همدان طی یک ماه اخیر

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان همدان از کشف 63 قلم شیء تاریخی در یک‌ ماه گذشته در همدان خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا و به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان، سرهنگ محمد حاجی عزیزی، چهارشنبه 3 شهریور گفت: «در مردادماه امسال، عوامل این یگان با همکاری نیروی انتظامی موفق به کشف ۶٣ قلم اشیاء اصل و بدل تاریخی در شهرستان‌های اسدآباد و نهاوند شده اند.»

 فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان افزود: «در طول این مدت٢ دستگاه فلزیاب نیز کشف و ضبط و ١٨ نفر نیز در رابطه با حفاری غیرمجاز، خرید و فروش اشیای تاریخی و استفاده از فلزیاب غیرمجاز دستگیر شده و ادواتی از قبیل پیکور و موتور برق نیز از حفاران کشف و ضبط شد.»

حاجی عزیزی گفت: «در این مدت با ١۵ سایت اینترنتی متخلف نیز از طریق دادستانی کل کشور برخورد شده و در طی ماه گذشته ١٠ گشت تلفیقی و عملیات مشترک با نیروی انتظامی و ١٢ جلسه تعامل و همکاری با ناجا، انجمن‌های میراث‌فرهنگی و دستگاه‌های دولتی ذیربط و مراجع قضایی انجام شده است.»

