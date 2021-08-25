کشف ۶٣ قلم اشیای تاریخی در همدان طی یک ماه اخیر

به گزارش میراث‌آریا و به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان، سرهنگ محمد حاجی عزیزی، چهارشنبه 3 شهریور گفت: «در مردادماه امسال، عوامل این یگان با همکاری نیروی انتظامی موفق به کشف ۶٣ قلم اشیاء اصل و بدل تاریخی در شهرستان‌های اسدآباد و نهاوند شده اند.»

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان افزود: «در طول این مدت٢ دستگاه فلزیاب نیز کشف و ضبط و ١٨ نفر نیز در رابطه با حفاری غیرمجاز، خرید و فروش اشیای تاریخی و استفاده از فلزیاب غیرمجاز دستگیر شده و ادواتی از قبیل پیکور و موتور برق نیز از حفاران کشف و ضبط شد.»

حاجی عزیزی گفت: «در این مدت با ١۵ سایت اینترنتی متخلف نیز از طریق دادستانی کل کشور برخورد شده و در طی ماه گذشته ١٠ گشت تلفیقی و عملیات مشترک با نیروی انتظامی و ١٢ جلسه تعامل و همکاری با ناجا، انجمن‌های میراث‌فرهنگی و دستگاه‌های دولتی ذیربط و مراجع قضایی انجام شده است.»

