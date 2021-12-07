۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۲

از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث‌فرهنگی

دومین رویداد مجازی گرامیداشت مفاخر ایران برگزار می‌شود

دومین رویداد مجازی گرامیداشت مفاخر ایران ویژه «محمد تقی خان فراهانی امیرکبیر» در آذر و دی‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با توجه به نقش امیرکبیر در تحولات اداری، نظامی و اقتصادی دوران قاجار و مبارزه مستمر او با استعمار، دومین رویداد مجازی گرامیداشت مفاخر ایران ویژه محمدتقی خان فراهانی برگزار می‌شود. برگزاری این رویداد سهم بسزایی در آشنایی نسل جوان با شخصیت حقیقی و حقوقی امیرکبیر خواهد داشت.

شرکت در این رویداد مجازی در قالب‌ ویدئو، عکس، کتاب، مستند و مولاژ امکانپذیر است. علاقه‌مندان می‌توانند محتوای تولیدی خود از آرامگاه امیرکبیر، زادگاه او در روستای هزاوه استان مرکزی، خانه‌های امیرکبیر، خیابان‌ها، میادین و مراکز فرهنگی و گردشگری نام‌گذاری شده به نام او را در صفحه شخصی خود با # امیرکبیر_ایران منتشر و صفحهmcthir@ را منشن کنند. 

خالقان مولاژ، مولفان و نویسندگان مطالب درباره امیرکبیر از قبیل کتاب، مقاله، یادداشت و گزارش خبری نیز مشمول قائده بالا هستند.

برگزاری نمایشگاه مجازی عکس از آثار امیرکبیر، برنامه گفت و گو با تاریخ‌دانان نامی درباره تاثیرات امیرکبیر در تحولات ایران، تقدیر از بازماندگان و مسابقه مجازی در مورد زندگی امیرکبیر از جمله محورهای این رویداد است و به برندگان این رویداد به رسم یادبود هدایایی اهدا می‌شود.

