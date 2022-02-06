سعید خطیب‌زاده سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در باره اهدای این تابلوها در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌‌آریا گفت: «این آثار اهدایی یکی از هموطنان مقیم فرانسه، مرحوم ایرج مجلل، به موزه بهزاد است.»

او افزود: «این اتفاق نشان دهنده اعتماد هموطنان ما در خارج از کشور به دستگاه دیپلماسی در وزارت امور خارجه است. برای ما باعث افتخار است که میراث‌فرهنگی کشورمان را پاس بداریم و این بخش‌های هویتی ایران و ایرانی را جمع‌آوری کنیم.»

خطیب‌زاده تصریح کرد: «همکاران من در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس و همکارانم در تهران و دوستان‌مان در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کار مهمی را انجام دادند، این پروسه ای است که مدت‌ها آغاز شده و برگرداندن آثار و تلاش برای جمع‌‌آوری این هویت‌های فرهنگی که بعضا در دنیا پراکنده شده است از وظایف مهم ماست.»

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه گفت: «پاسداشت هویت ایران و ایرانی برای ما مهم است. انشالله موزه بهزاد میزبان خوبی برای این آثار خواهد بود و در نوع خود قابل توجه و دیدینی است.»

ادیب‌زاده سرپرست اداره‌کل موزه‌ها نیز در ادامه گفت: «این آثار اهدا شده متعلق به نقاش نامدار ایرانی معاصر، استاد حسین بهزاد است که بنا به وصیت یکی از هموطنان‌ که مقیم فرانسه است به ایران منتقل شده است.»

او افزود: «با رایزنی و همکاری‌های وزارت امور خارجه و هماهنگی که با وزارت میراث‌فرهنگی انجام شده است به تهران منتقل شد. بر اساس وصیت هموطنمان این آثار را ما در موزه حسین بهزاد در کنار سایر آثار او به نمایش می‌گذاریم و در معرض دید عموم قرار می‌دهیم.»

در پایان این آثار از سوی علیرضا دلخوش معاون همکاری‌های فرهنگی و سمن‌ها مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه به سحر گودرزی امین اموال فرهنگی‌تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تحویل داده شد.

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