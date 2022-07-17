به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، سیدامین قاسمی امروز یکشنبه ۲۶ تیرماه 1401 ضمن بیان خبر فوق، اظهار کرد: «‌به موجب تشکیل این کمیته تخصصی، یک فقره موافقت‌نامه اصولی به منظور احداث یک اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان‌های سلسله صادر شد.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به ضرورت توسعه امکانات رفاهی در کنار ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری لرستان، عنوان کرد: «همچنین یک فقره پروانه بهره‌برداری سفره‌خانه سنتی در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.»

او در پایان گفت:«امیدواریم توسعه این قبیل امکانات رفاهی و گردشگری در استان موجب رونق صنعت توریسم و کمک به سرانه اقتصادی استان باشد.»

