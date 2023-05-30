به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد، سعید طالبی‌پور اظهار کرد: این اعتبار برای تکمیل موزه باستان‌شناسی یاسوج، مرمت بناهای تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از تامین اعتبار لازم برای ایجاد سه بازارچه دائمی صنایع‌دستی در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: در آینده نزدیک عملیات اجرایی این بازارچه‌ها آغاز می‌شود.

طالبی‌پور با اشاره به اینکه اشتغال و تولید در دستور کار جدی این اداره‌کل در سال جاری است، بیان کرد: اختصاص ۶۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی نیز در سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور به استان مصوب شده که نقش مهمی در رونق اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد دارد.

او افزود: با جذب این اعتبارات شاهد شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد خواهیم بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: دولت سیزدهم نگاه ویژه به توسعه استان‌های کم برخودار دارد.

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