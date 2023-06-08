به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل‌از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، هادی شاه‌وردی گفت: ظرفیت‌های دیهوک با توجه به قرارگیری در مسیر شاهراه ارتباطی استان‌های جنوبی با مشهد مقدس و بافت ارزشمند و زیبای آن، بسیار زیاد است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی ضمن تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران، افزود: تامین زیرساخت‌های بافت تاریخی دیهوک باید در در اولویت قرار گیرد.

محمد عرب رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان طبس گفت: بافت تاریخی دیهوک با حدود 18 هکتار مساحت با شماره 33710 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است که تاکنون سه اقامتگاه بوم‌گردی در این بافت ارزشمند راه‌اندازی شده و چندین مورد نیز در حال راه‌اندازی و متقاضی تبدیل خانه‌های قدیمی به بوم‌گردی هستند.

عرب بیان کرد: بازدید از عملیات اجرایی هتل در حال احداث و دو طرح احداث مهمان‌پذیر و گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران از دیگر برنامه‌های سفر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به شهر دیهوک بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان طبس افزود: استاندار خراسان جنوبی به همراه مدیران استانی و شهرستانی ضمن حضور در نماز جمعه شهر دیهوک در جلسه شورای اداری این شهر نیز شرکت کردند و با توجه به اهمیت موضوع بافت تاریخی و درخواست مردم و مسئولان، تأمین زیرساخت برق و آب در اولویت کاری قرار گرفت و مبلغ 15 میلیارد ریال برای اجرای شبکه آب و برق بافت دیهوک در جلسه شورای اداری مصوب شد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/