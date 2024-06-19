کشف ۷۰ سکه در صومعه مخروبه در مجارستان

به‌گزارش میراث آریا، در پروژه‌ای تحقیقاتی که با هدایت موسسه ملی باستان‌شناسی مجارستان در نزدیکی دریاچه تیزا انجام شد، مجموعه نقره‌ قرن چهاردهمی و گنجینه‌ای از ۷۰ سکه نقره کشف شد. سال ۲۰۲۳، کارشناسان موسسه ملی باستان‌شناسی مجارستان، نخستین بقایای کلیسای صومعه را کشف کرده بودند. سال گذشته بخش‌های مختلف کلیسای صومعه نیز کشف شد و محققان بنای اولیه کلیسا را نیز پیدا کردند.

کشف ویژه‌ای که در حفاری امسال انجام شد، مجموعه‌ای بود که در زمان دفن در دست متوفی بود. این مجموعه شامل ظروف تجملاتی متعلق به قرن سیزدهم یا چهاردهم میلادی (۷ تا ۸ قرن پیش) شامل یک جام و یک ظرف نقره بود. اگرچه مطالعات زیادی برای تائید یافته‌ها نیاز است، اما گمان می‌رود که چنین شکل تدفینی، بخشی از مراسم خاک‌سپاری بوده است.

پژوهش‌ها نتایج چشمگیر دیگری نیز به همراه داشت. یکی از نقاط عطف این کار شناسایی مکان‌های کلیدی نبرد ۱۵۹۶ در نزدیکی Mezőkeresztes و جمع‌آوری و تفسیر مصنوعات مربوط به نبرد است.

باستان شناسان گنجینه‌ای متشکل از ۷۰ سکه نقره یک‌پنی وین (دینار) پیداکرده‌اند. قدمت این گنج پنهان به قرن‌های ۱۳ تا ۱۴ بازمی‌گردد. این نوع سکه توسط شاهزادگان اتریشی، نه‌تنها از ضرابخانه‌های وین، بلکه از دیگر ضرابخانه‌ها صادر می‌شدند. به دلیل روابط تجاری فشرده، در سال‌های ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ این سکه‌ها به قلمرو پادشاهی مجارستان نیز کشیده شد.

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