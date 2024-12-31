آغاز فعالیت سامانه بارش برف و باران در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش میراث‌آریا، ولی بهره‌مند بابیان اینکه این سامانه بارشی تا عصر روز چهارشنبه ۱۲ دی در استان فعال است، گفت: بر اساس این گزارش احتمال یخبندان و لغزندگی جاده‌ها در برخی از مناطق سردسیری استان دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه هواشناسی استان برای این سامانه هشدار با وضعیت زرد صادر کرده است، تصریح کرد: بارش برف و باران، ماندگاری هفته سرد، کولاک، رعدوبرق و مه از پیامدهای این سامانه است.

او بیان کرد: لغزندگی و یخ‌زدگی جاده‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر، امکان خسارت به سازه‌های موقت و کاهش دید از اثرات پیش‌بینی‌شده در پی ورود این سامانه به استان است.

بهره‌مند تصریح کرد: شهروندان در مدت‌زمان فعالیت این سامانه از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و همچنین کاربران جاده‌ای مناطق کوهستانی خودروهای خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: عشایر نیز در مدت‌زمان فعالیت این سامانه از توقف در نزدیکی مسیل‌ها خودداری و راهداران آمادگی لازم برای برف‌روبی در مناطق سردسیری کهگیلویه و بویراحمد را داشته باشند.

انتهای پیام/