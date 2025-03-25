شیراز در نوروز مثل یک شعر زنده است/ از حافظیه و سعدیه تا عشق به توپ گرد

سروش رفیعی، هافبک خلاق و پرتلاش پرسپولیس، در گفتوگو با میراثآریا عنوان کرد: نوروز برای من یک حس خاص دارد؛ حس شروع دوباره، کنار خانواده بودن و خلاصه فرصتی برای تزریق انرژی مثبت به زندگی. البته بهعنوان بازیکن فوتبال، ما معمولا نمیتوانیم نوروز را مثل دیگران سپری کنیم، چرا که درگیر بازیها و تمرینات مهم هستیم. اما همین که میتوانیم شادی مردم را در هنگام تماشای بازیهایمان ببینیم، یک عید بزرگ برای ما محسوب میشود.
وی ادامه داد: برای من، شیراز و نوروز جداشدنی نیستند. این عید باستانی که با زیباییهای طبیعی و تاریخی شهر شیراز گره خورده، همیشه یادآور خاطرات خوب کودکی و زندگی در فضایی پر از شعر، هنر و طبیعت بوده است. هر سال آرزو میکنم که باز هم وقت پیدا کنم و حتی برای چند روز کوتاه کنار خانواده و دوستانم در شیراز باشم تا حالوهوای بهاری شهر را به طور واقعی حس کنم.
شیراز در نوروز؛ طراوتی همچون فوتبال خوب
سروش رفیعی درباره زیباییهای نوروز در شیراز گفت: شیراز مثل یک شعر زنده است، بهخصوص در عید نوروز. حافظیه و سعدیه همیشه پر از گردشگرانی است که به فرهنگ و ادبیات ایران دلبستهاند. اما جادوی شهر فقط به این اماکن محدود نیست. با قدم زدن در باغ ارم، دیدن منظره نارنجهای شکوفهزده و آرامش دلانگیز طبیعت این شهر، همه خستگیهای زندگی شهری از تن آدمی بیرون میرود.
وی در ادامه افزود: من عید را همیشه با شروعی دوباره در ذهنم تداعی میکنم؛ درست مثل شروع یک مسابقه مهم فوتبال، که باید با تمام توان وارد آن شد. برای من شیراز در نوروز، یک تجلی از هنر، زیبایی و انرژی مثبت است.
نوروز، فوتبال و شور هواداران
هافبک پرسپولیس در خصوص تقارن نوروز با مسابقات فوتبال بیان کرد: فکر میکنم فوتبال در ایام نوروز سهم بزرگی در شادی مردم دارد. مردم ایران عاشق ورزش و مخصوصا فوتبالاند و وقتی در کنار خانوادههایشان، بازیهای تیم محبوبشان را دنبال میکنند، نوروز برایشان جذابتر میشود. ما هم تلاش میکنیم با بازیهای خوب و نتایج عالی، سهم خودمان را در این شادی انجام دهیم.
سروش رفیعی درباره وضعیت تیم پرسپولیس در ادامه رقابتهای لیگ برتر توضیح داد: پرسپولیس همیشه یک تیم جنگنده و باکیفیت بوده است. در این فصل هم با تمام وجود برای قهرمانی میجنگیم. خوشبختانه هواداران ما همیشه مثل یک خانواده صمیمی از تیم حمایت میکنند و مطمئن باشید این انگیزه فوقالعادهای به همه بازیکنان میدهد. قهرمانی، چیزی است که شایسته این هواداران متعصب است، و ما هم تمام تلاشمان را میکنیم تا نوروزشان را باخبرهای خوش بهاری تکمیل کنیم.
فوتبال در شیراز؛ رؤیاهای دوران کودکی
رفیعی همچنین به نقش فوتبال در کودکیاش اشاره کرد و گفت: من فوتبال را از همان سالهای کودکی و توی کوچههای شیراز شروع کردم. شیراز برای من فقط شهری پر از تاریخ و طبیعت نیست؛ اینجا جایی است که عشقم به فوتبال شکل گرفت. خانوادهام و پشتیبانیشان خیلی در مسیرم تأثیر داشتند. وقتی به این فکر میکنم که حالا مردم شیراز در نوروز از تیم پرسپولیس و بازیهای من لذت میبرند، احساس غرور و مسئولیت میکنم. هیچ چیزی بهتر از این نیست که بتوانی یک شور و شادی واقعی به هواداران هدیه بدهید.
پرسپولیس، هواداران و آرزوهای سال جدید
وی در پایان گفت: نوروز یعنی امید، یعنی نو شدن و من امیدوارم سال نو برای همه مردم ایران، مخصوصاً طرفداران پرسپولیس، پر از آرامش، شادی و موفقیت باشد. هدف ما ارائه بهترین عملکرد برای خوشحالی هواداران است. این تیم یک خانواده بزرگ است که من افتخار میکنم عضوی از آن باشم. مطمئن باشید تمام بازیکنان نهایت تلاش خودشان را میکنند که هواداران با سربلندی به تیم محبوبشان افتخار کنند.
او همچنین اضافه کرد: من آرزو میکنم نوروز امسال برای همه مردم ایران، بهویژه مسافرانی که نوروزشان را کنار زیباییهای شهر شیراز میگذرانند، سرشار از خاطرات خوش و ماندگار باشد. شیراز من، عیدانهاش عشق و امید است، همان چیزی که ما در فوتبال هم به دنبال آن هستیم.
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