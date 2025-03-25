بهگزارش میراثآریا، کیومرث مرادی روز سهشنبه پنجم فروردینماه ۱۴۰۴ در بازدید از پُست نوروزی شهید همتالله علیبازی در سهراهی گوشکی گفت: اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر و نیروهای امدادی و عملیاتی مستقر در این ستاد خدمات قابلتوجه و مطلوبی به مسافران و گردشگران نوروزی ورودی به چهارمحال و بختیاری ارائه میدهند.
مدیرکل اداری و مالی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: در نوروز ۱۴۰۴ افزایش ایمنی جادهها با هدف حفظ جان مردم، مسافران و گردشگران نوروزی بهطور ویژه در دستور کار مسئولان استان و مدیران مرتبط قرار گرفته است.
او تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری با برخورداری از جاذبههای گردشگری فراوان و قرارگیری در مسیر ارتباطی استانهای فلات مرکزی ایران به استانهای جنوبغرب و جنوب کشور در طول سال و بهویژه نوروز مقصد بسیاری از گردشگران و مسافران است.
او یادآور شد: مردم، مسافران و گردشگران نوروزی نکات ایمنی را هنگام رانندگی رعایت و به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه کنند تا میزان تصافات و تلفات جادهای کاهش یابد.
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