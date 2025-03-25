به گزارش میراثآریا، حسنعلی فولادی روز دوشنبه ۴ فروردینماه ۱۴۰۴ بیان کرد: در تعطیلات نوروزی امسال بیش از ۵۱ بازارچه با ۳۹۲ غرفه برای صنعتگران و هنرمندان رشتههای مختلف صنایعدستی برپا شده تا علاوه بر معرفی آثار زیبای هنری به مسافران، فضای کسب و کار آنها نیز رونق بخشیده شود.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: تا روز ۳ فروردینماه ۱۴۰۴، ۳۵ هزار و ۶۶۴ نفر از بازارچههای نوروزی خراسان جنوبی بازدید کردند.
او ادامه داد: بیشتر محصولات ارائه شده در این بازارچهها نساجی سنتی، انواع بافتههای داری، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، چرم و تولیدات آن، سفالگری و رودوزیهای سنتی است.
فولادی به برپایی ۵۲ چادر عشایری در معابر بین شهری برای مسافران اشاره کرد و گفت: در این چادرها انواع محصولات و تولیدات عشایری ارائه میشود.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: ۴۰۰ صنعتگر در بازارچههای نوروزی حضور دارند.
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