تدوین ۱۰ برنامه راهبردی برای تحقق شعار سال در کهگیلویه وبویراحمد

یداله رحمانی در گفت‌وگوی اختصاصی با میراث‌آریا بیان کرد: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی، بخش خصوصی و تعاونی‌ها به ویژه حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی استان برای فعالیت‌های خود، مبنا را شعار سال قرار دهند.



استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستگاه‌های اجرایی، شاخص‌ها و ظرفیت‌های اصلی قابل تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی را اعلام کنند و با همکاری حوزه اقتصادی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی و به عنوان برنامه کلی استان، مسیر سرمایه‌گذاری و تولید مشخص شود.



او تأکید کرد: محورهای اصلی و برنامه‌های تدوین شده برای اجرا کاملاً مبتنی بر شعار سال بوده و نیاز است وظایف هر دستگاه اجرایی به خوبی مشخص شود.



رحمانی تصریح کرد: در برنامه اقتصادی استان باید مبنایی برای رشد شاخص‌های اقتصادی تعیین شده باشد و ارزیابی‌ها برای رسیدن به این نقطه به صورت مستمر در طول سال صورت گیرد.



استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه، برای رسیدن به اهداف، برنامه‌ها و هموار کردن مسیر در حوزه سرمایه‌گذاری باید موانع و مشکلات واکاوی شود، افزود: تلاش می‌شود با تعیین اولویت‌ها و با بهره‌مندی از قانون و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، موانع سرمایه‌گذاری برای تولید را یکی پس از دیگری رفع کنیم.



او ادامه داد: سیاست‌های اصلی دولت وفاق ملی تحقق کامل شعار سال در راستای برقراری عدالت اقتصادی است.



رحمانی بیان کرد: در سال جدید تحول در ساختارهای اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی، فرهنگی و توجه ویژه به معیشت مردم در دستور کار جدی دولت چهاردهم در کهگیلویه و بویراحمد است.

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