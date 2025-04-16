تقویت دیپلماسی گردشگری ایران و اندونزی در حاشیه نشست جهانی سازمان گردشگری/ بندپی: ایران مقصدی مناسب برای گردشگران اندونزیایی است

به گزارش میراث‌آریا در حاشیه سی و هفتمین نشست کمیسیون منطقه‌ای شرق آسیا-اقیانوسیه و جنوب آسیا و شصتمین نشست کمیسیون منطقه‌ای جنوب آسیا سازمان گردشگری ملل متحد (CAP/CSA) که از ۲۶ تا ۲۷ فروردین ماه جاری در جارکارتا، پایتخت کشور اندونزی در حال برگزاری است، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور در دیدار با ویدیانتی پورتری واردهانا Widiyanti Putri Wardhana) (وزیر گردشگری اندونزی، ضمن قدردانی از میزبانی شایسته رویداد جهانی سازمان گردشگری ملل متحد بر توانمندی‌های گردشگری دو کشور مسلمان تاکید کردند و خواستار ارتقای سطح تعاملات دوسویه شدند.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه ایران با دارا بودن غنای تاریخی، تنوع فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری و صنایع‌دستی جذاب می‌تواند یکی از مقصدهای مورد علاقه اندونزیایی‌ها باشد، یادآور شد: وجود جاذبه‌های ملموس و غیر ملموس آثار ثبت جهانی در ایران در کنار ویژگی‌های متمایز دیگر از جمله گردشگری حلال، ظرفیت‌های گردشگری سلامت و همچنین وجود قیمت‌های منطقی و ارزان می‌تواند انگیزه سفر اندونزیایی‌ها به ایران به شمار آید.

او همچنین با برشمردن وجوه مشترک میان دو کشور مسلمان ایران و اندونزی بر ظرفیت‌های اماکن مذهبی و زیارتی، تنوع آب و هوایی و جاذبه‌های متنوع طبیعی کشورمان به عنوان عامل و انگیزه توسعه گردشگری میان دو کشور یاد کرد.

معاون گردشگری کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه کشور اندونزی به عنوان بازار نوظهور مدنظر ایران، یکی از کشورهای بازار هدف گردشگری کشورمان به شمار می‌آید، افزود: تجربه برگزاری رویداد تخصصی Road Show (به معنای معرفی ظرفیت‌های گردشگری) کشورمان در اندونزی که سال گذشته انجام شد، دستاوردی قابل توجه بوده است که پیرو آن سبب تهیه تولید محتوای متنوعی از توانمندی‌های گردشگری ایران به زبان اندونزی شده است.

محسنی بندپی همچنین در این دیدار با مطرح کردن موضوعاتی از جمله اهمیت برقراری پروازهای مستقیم، امضای سند همکاری توسعه گردشگری و نیز شکل‌گیری کمیته فنی همکاری‌های گردشگری مشترک، نسبت به تقویت نقش تسهیلگری دو کشور در فرآیند فعالیت بخش خصوصی تاکید کردند.

در پایان معاون گردشگری کشورمان وزیر گردشگری و شهردار جاکارتا را برای حضور در اولین اجلاس بین‌المللی مجمع جهانی گردشگری شهری ((UN Tourism GLOBAL FORUM ON URBAN TOURISM که قرار است ۴-۳ تیرماه در شهر تهران برگزار شود، دعوت کرد.

اشتیاق ایران و اندونزی برای شناخت بیشتر به یاری گردشگری

همچنین در این نشست ویدیانتی پورتری واردهانا (Widiyanti Putri Wardhana)) وزیر گردشگری کشور اندونزی نیز ضمن تشکر از حضور و مشارکت موثر و تلاش جمهوری اسلامی ایران در رویداد جهانی سازمان گردشگری ملل متحد به تشریح ظرفیت‌های گردشگری کشورش از جمله گردشگری خوراک با محوریت غذای حلال اشاره کرد و ایران و اندونزی را برای شناخت بیشتر از یکدیگر بر پایه حوزه گردشگری، مشتاق خواند.

همین طور توافق پیرامون موضوع خواهرخواندگی میان دو کشور نیز از جمله موضوعاتی بود که میان مقامات گردشگری دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است بیش از ۷۰ درصد جمعیت ۲۸۰ میلیون نفری کشور اندونزی را مسلمانان تشکیل می‌دهند.

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