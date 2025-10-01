به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد بهرامی، نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، در آیین افتتاح اولین جشنواره سیب و دومین جشنواره انگور که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه گردشگری شهرستان دنا، اظهار داشت: شهرستان دنا پتانسیل بالایی در حوزه جاذبه‌های گردشگری دارد و نیازمند توجه ویژه مسئولان ملی است.

وی افزود: گردشگری سی سخت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و برنامه‌ریزی‌های راهبردی است تا این شهر بتواند به یکی از مناطق گردشگری شاخص کشور تبدیل شود.

بهرامی تأکید کرد: رونق گردشگری در شهرستان دنا نه تنها موجب ارتقای زیرساخت‌ها می‌شود، بلکه فرصت‌های اشتغال‌زایی پایدار برای مردم به‌ویژه جوامع محلی ایجاد خواهد کرد.

این مقام مسئول همچنین تصریح کرد که حضور وزیر میراث فرهنگی در سی سخت، گامی اساسی در تسریع روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی شهرستان دنا به شمار می‌رود.

