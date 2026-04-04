«باغ کیانوش» در شبکه نمایش

به گزارش میراث آریا، فیلم سینمایی «باغ کیانوش» که برگرفته از کتابی به همین نام است، شنبه ۱۵ فروردین ماه روانه آنتن می‌شود.

داستان این فیلم در زمان جنگ هشت ساله ایران و در یکی از روستاهای اطراف شهر همدان اتفاق می‌افتد.

ماجرا از این قرار است که جشن عروسی پسر کیانوش نزدیک است و عباس و حمزه تصمیم می‌گیرند که در روز عروسی به باغ کیانوش رفته و دزدی کنند، غافل از این که دقیقا در همان زمان، یک هواپیمای بمب‌افکن در نزدیکی باغ سقوط می‌کند. پس از سقوط این هواپیما، خلبان عراقی آن به باغ کیانوش می‌آید و این باعث ماجراهای جذابی خواهد شد.

نویسندگی و کارگردانی این کار بر عهده رضا کشاورز حداد بوده و تهیه‌کنندگی آن را محمدجواد موحد بر عهده دارد.

شهرام حقیقت‌دوست و عباس جمشیدی‌فر از جمله بازیگران این فیلم هستند.

