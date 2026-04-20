نشست بررسی و پیگیری پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ در هرمزگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، ساناز رمجی معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برخی مشکلات اجرایی طرحها گفت: در این جلسه موضوع تسریع در پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل و بررسی موانع پیشروی متقاضیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شرط الزام بیمه برای طرحهای کارفرمایی حذف شده است تا روند بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات تسهیل شود.
او همچنین با اشاره به وضعیت اعتبارات این بخش بیان کرد: پیش از این اعتبارات به صورت سهمیهبندی برای هر شهرستان اختصاص مییافت اما در حال حاضر اعتبار به صورت شناور در نظر گرفته شده است تا امکان استفاده متقاضیان بیشتری فراهم شود.
رمجی اظهار کرد: برخی متقاضیان به دلیل تمدید نشدن مجوزها در سامانهها با مشکل مواجه شدهاند که در این زمینه مقرر شد، نامه اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به عنوان مستند مورد قبول بانکها قرار گیرد تا روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.
در این نشست راهکارهای تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات و حمایت از فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
