سه تالاب در زنجان به ثبت ملی رسید

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امجد باقری، عصر دوشنبه۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵با اشاره به وضعیت تالابها و حیاتوحش استان اظهار کرد: طی سالهای گذشته پایشهای گستردهای در سطح کشور برای شناسایی تالابهای مستعد انجام شد و بخش قابل توجهی از این تالابها به عنوان تالاب ملی و برخی نیز پس از طی فرآیندهای هشتگانه در سطح بینالمللی به ثبت رسیدهاند.
معاون محیط زیست زنجان افزود: در این میان، استان زنجان از معدود استانهایی بود که فاقد تالاب ثبتشده بود، اما با پیگیریهای مستمر، روند ثبت تالابهای مستعد در استان آغاز شد.
او با بیان اینکه در گام نخست، پنج تالاب شامل تالاب خندقلو، سد گلابر، و سه تالاب کوهسار، کردآباد و جمالآباد در شهرستان طارم به عنوان تالابهای مستعد حفاظت معرفی شدند، بیان کرد: این تالابها جزو مهمترین سایتهای پرندهنگری استان بوده و در مقاطع مختلف سال زیستگاه و میزبان گونههای ارزشمند پرندگان مهاجر از سیبری هستند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان زنجان یادآور شد: با حضور تیم تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت زیستدریایی در استان، پایشهای میدانی و ارزیابیهای تخصصی انجام شد. نتیجه این ارزیابیها نشان داد که سال گذشته برخی تالابها شرایط مطلوبی نداشتند.
او گفت: بهطور مشخص تالاب خندقلو در اثر خشکسالی با خشکی کامل و تلفات ماهیان مواجه شد و سد گلابر به دلیل بهرهبرداریها و معارضات محلی امکان ثبت نداشت، اما سه تالاب جمالآباد، کردآباد و کوهسار از شرایط زیستمحیطی مناسبی برخوردار بودند و گزارش اولیه آنها مورد تأیید سازمان قرار گرفت.
باقری خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجامشده در تهران، برای نخستین بار اعتباری حدود ۲ میلیارد تومان جهت اجرای برنامههای آموزشی، کنترلی و تجهیزاتی در حوزه تالابهای زنجان اختصاص یافت که ابلاغ آن در روزهای آینده انجام خواهد شد.
او افزود: بخشی از این اعتبارات برای خرید قایق موتوری و تجهیز نیروهای حفاظتی در نظر گرفته شده است، چرا که مهمترین تخلف ثبتشده در تالابهای استان بهویژه در گلابر مربوط به صیادان غیرمجاز است و برخورد با این تخلفات نیازمند تجهیزات ویژه است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به وضعیت رودخانه زنجانرود، گفت: در بازدید معاون سازمان حفاظت محیط زیست، توضیحاتی درباره اقدامات بهسازی و کنترل آلودگیهای رودخانه ارائه و مقرر شد شهرداری زنجان روند اقدامات اصلاحی را در پاییندست ادامه دهد تا از آسیبهای احتمالی به آبزیان و محیط زیست طبیعی جلوگیری شود.
او درباره آخرین نتایج سرشماری حیاتوحش استان نیز بیان کرد: بر اساس سرشماری سال گذشته، در دو ایستگاه مشاهده آهو، یکهزار و ۲۰۶ رأس آهو ثبت شد که نسبت به سال قبل ۸.۵ درصد افزایش داشته است.
باقری ابراز کرد: همچنین در منطقه حفاظتشده و پناهگاه حیاتوحش انگوران تعداد یکهزار و ۶۲۷ رأس قوچ و میش سرشماری شد که اگرچه افزایش کمتر از یک درصد داشت، اما به دلیل افزایش قابل توجه جمعیت در سال قبل و تغییرات اقلیمی، این روند طبیعی ارزیابی میشود.
او اضافه کرد: سال گذشته برای نخستینبار در تاریخ حفاظت از منطقه انگوران، در شهریورماه اقدام به توزیع علوفه حمایتی شد، زیرا کمبود غذا موجب شده بود بخشی از جمعیت گونهها از محدوده پناهگاه خارج شوند. خوشبختانه امسال با بهبود بارشها و شرایط اقلیمی، وضعیت مطلوبتر است.
معاون محیط زیست طبیعی استان زنجان تصریح کرد: در منطقه شکارممنوع خرمنهسر طارم نیز یکهزار و ۹۶ رأس کل و بز سرشماری شد که نشاندهنده افزایش ۶ درصدی نسبت به سال گذشته است. بارشهای زمستان و بهار شرایط را برای تأمین آب و علوفه این گونهها مساعد کرده است.
او تأکید کرد: پایشهای مناطق تحت مدیریت محیط زیست به صورت مستمر و دقیق توسط کارشناسان و محیطبانان انجام میشود. گزارشهای اخیر نشان میدهد وضعیت زیستگاهها نسبت به سال گذشته بهمراتب بهتر شده و امیدواریم روند افزایش جمعیت گونههای جانوری ادامه داشته باشد.
