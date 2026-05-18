محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، به همراه معاونان این اداره‌کل و با حضور سیدقاسم موسوی فرماندار دشت آزادگان و محمدرضا مهاوی بخشدار بخش بستان، هادی جلالی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان و جمعی از فعالان و دوستداران میراث فرهنگی از محوطه‌های تاریخی دشت آزادگان بازدید میدانی کرد. در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت محوطه‌های تاریخی منطقه و ارزیابی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دشت آزادگان انجام شد، حاضران از بخش‌های مختلف محوطه‌های تاریخی دیدن کرده و در جریان آخرین وضعیت حفاظت، نگهداری و نیازهای آن قرار گرفتند.