به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ملک‌محمد قربان‌پور شامگاه شنبه دوم خردادماه جاری در آیین رونمایی از گِل‌مُهرهای دوران ساسانی در موزه باستان‌شناسی شهرکرد گفت: همگان وظیفه داریم میراث‌فرهنگی گذشته و اکنون را حفظ و آن را به آیندگان منتقل کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: در دوران مدیریت کنونی چهارمحال و بختیاری، استاندار نگاه ویژه‌ای به میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دارد و سایر مسئولان هم حامی توسعه و صیانت از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان هستند.

قربان‌پور تصریح کرد: هم‌اکنون در افکار عمومی و در نسل جوان، اطلاعات دقیقی از چهارمحال و بختیاری ندارند و نمی‌دانند این استان در گذشته چگونه بوده است و چه کسانی در تاریخ آن نقش داشته‌اند.

او یادآور شد: مطالعه سفرنامه‌ها گنجینه‌ای است که ما را به سمت‌وسوی شناخت چهارمحال و بختیاری هدایت می‌کند و از مهم‌ترین این سفرنامه‌ها می‌توان به سفرنامه ابن‌بطوطه، مایکل داگلاس و ناصرخسرو قبادیانی اشاره کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری به رواج دیوان‌سالاری در ایران، روم و چین در گذشته اشاره و اضافه کرد: تاریخ و ادبیات ایران را وقتی بخوانیم می‌بینیم که هر یک از آثار ادبی ایران می‌تواند به تنهایی برای اداره یک کشور کافی باشد.

تاریخ براساس مدارک مکتوب صحبت می‌کند

رئیس پژوهشگاه باستان‌شناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: تاریخ براساس مدارک مکتوب صحبت می‌کند و از جایی است که خط اختراع شده است و باستان‌شناسی براساس مستندات، اشیا و یافته‌ها سخنرانی می‌کند و در جایی این ۲ به هم می‌رسند که دوران تاریخی نام دارد.

علی‌اصغر نوروزی تأکید کرد: مرکز اداری و سیاسی چهارمحال و بختیاری در دوران تاریخی گذشته در شهرهای مختلف بوده که در دوره‌های مختلف تغییراتی داشته است.

او افزود: سال‌های گذشته در تپه برنکون ده‌چشمه شهرستان فارسان دو فصل کاوش انجام و یک سایت باستانی‌ای کشف شد که مربوط به دوران ساسانیان بود و به‌نظر می‌رسد مرکز اداری و سیاسی بوده است.

نوروزی به کشف گِل‌مُهرهایی مختص امنیت اسناد در دوران ساسانیان در تپه برنکون ده‌چشمه شهرستان فارسان اشاره و تصریح کرد: در این سایت شواهد، اسناد و آثاری پیدا شد که نشان می‌دهد این مکان در دوران ساسانیان مرکز سیاسی و اداری بوده است.

او یادآور شد: این گِل‌مُهرها در دوران ساسانیان زیاد استفاده می‌شده و یک سیستم امنیتی بوده است و با اطلاعات آن‌ها می‌توان جغرافیای سیاسی دوران ساسانی را تدوین کرد.

رئیس پژوهشگاه باستان‌شناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به انجام کاوش اخیر در تپه گِلی روستای قلعه افغان شهرستان

خانمیرزا اضافه کرد: براساس اسناد مکتوب و خطوط میخی در این تپه مشخص شد این مکان یک مرکز سیاسی در زاگرس مرتفع هم‌زمان دوران ایلام بوده است.

او گفت: در تپه گِلی روستای قلعه افغان شهرستان خانمیرزا اسناد حضور دو سه پادشاه ایلامی وجود داشت و این مکان یکی از معابد بوده که کارکرد سیاسی و مذهبی داشته است.

نوروزی تأکید کرد: با انجام کاوش‌های علمی می‌توان تاریخ نانوشته چهارمحال و بختیاری را کشف، مدون و مکتوب کرد.

