به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ۲ خردادماه، محمدرضا بابایی که طی روزهای گذشته و به مناسبت روز جهانی موزه، از تعدادی از موزه‌های استان بازدید کرده بود، با حضور در محل پروژه موزه شهاب‌سنگ، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت، دستاوردها و مسائل مربوط به این مجموعه قرار گرفت.

استاندار یزد در این بازدید با قدردانی از ایده و تلاش‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی این موزه اظهار کرد: این مجموعه حاصل تلاش جوانی بسیار خوش‌فکر و باسلیقه است که با علاقه و تخصص خاص، اقدام به جمع‌آوری شهاب‌سنگ‌ها از سراسر کشور کرده و از سال‌های گذشته پیگیر برپایی یک نمایشگاه دائمی در شهر یزد بوده است.

بابایی با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از چنین ظرفیت‌هایی افزود: در جریان بازدید از این مجموعه کم‌نظیر، تصمیمات لازم برای حمایت‌های مالی و تخصیص تسهیلات اتخاذ شد تا روند تکمیل آن تسریع شده و به زودی شاهد بهره‌برداری از این نمایشگاه باشیم.

استاندار یزد در پایان با اشاره به جایگاه علمی این موزه خاطرنشان کرد: از آنجایی‌که در دانشگاه‌های استان رشته‌های مرتبط با حوزه معدن و زمین‌شناسی تدریس می‌شود، این موزه می‌تواند به عنوان یک پایگاه علمی غنی، مورد استفاده و بهره‌برداری ویژه دانشجویان و پژوهشگران قرار گیرد؛ ازاین‌رو پشتیبانی‌ها و تسهیلات لازم برای این مجموعه مصوب شد.

موزه شهاب‌سنگ یزد در ساختمانی با طراحی مدرن و نقشه‌ای پیشرفته، با استفاده از فناوری‌های روز در حال آماده‌سازی است و بخش‌های مختلفی برای راه‌اندازی یک موزه کم‌نظیر از شهاب‌سنگ‌های رسمی و شناسنامه‌دار در سطح کشور، در استان یزد، برای آن پیش‌بینی شده است.

برای این موزه، بخش‌های مختلفی؛ از جمله بخش نمایش انواع شهاب‌سنگ‌ها، بخش جواهرات و استفاده از فناوری، تصاویر و فیلم‌ها برای معرفی بهتر شهاب‌سنگ‌ها به بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

همچنین بخش‌هایی ویژه کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان پیش‌بینی شده تا آن‌ها بتوانند به‌صورت عملی با موضوع شهاب‌سنگ‌ها آشنا شوند و آموزش‌های لازم را دریافت کنند.

در کنار این بخش‌ها، فضای آموزشی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی و عملی مرتبط با شهاب‌سنگ‌ها، بخش فروش، و بخش‌هایی ویژه برای نمایش شهاب‌سنگ‌های کم‌نظیر در سطح دنیا نیز در نظر گرفته شده است.

این پروژه، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی رسیده و امید است با تلاش‌های انجام‌ شده و تأمین بخشی از نیازهای مالی این مجموعه، که استاندار نیز قول مساعدت در این زمینه را داد، هرچه سریع‌تر شاهد بهره‌برداری از این مجموعه ارزشمند در استان یزد باشیم؛ مجموعه‌ای که می‌تواند به‌عنوان یک موزه تخصصی با موضوعی خاص، به موزه‌های موجود استان افزوده شود.

