به گزارش خبرنگار میراث آریا، سپهر زارعی گفت: رویداد روایت خلیج‌فارس؛ از کرانه تا پس‌کرانه روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ساعت ۱۹ در شهر بستک و در مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم(ص) برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از نمایشگاه، اکران فیلم و نشست‌های گفت‌وگومحور را باهدف تقویت پیوند میان میراث‌فرهنگی، روایت‌های محلی و ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی دربر می‌گیرد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به بخش‌های مختلف این برنامه افزود: نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی رویداد برپا خواهد شد و در ادامه، محفل تماشای فیلم، روایت و گفتگو با رویکردهای تاب‌آوری اجتماعی، توسعه جوامع محلی و گردشگری فرهنگی هویت‌محور برگزار می‌شود.

او اظهار کرد: در بخش اکران، دو مستند پژوهشی ساخته بهروز عباسی شامل «لنه ۱۹۲۷؛ بندرعباس» و «میناب مینو سرشت» نمایش داده می‌شود. همچنین اکران اختصاصی فیلم داستانی «گماش» ساخته مشترک احسان فرنام و سروش شاکر نیز در برنامه پیش‌بینی‌شده است.

زارعی خاطرنشان کرد: پس از نمایش آثار، نشست نقد و بررسی با حضور تهیه‌کننده و کارگردان برگزار می‌شود تا فرصتی برای گفت‌وگوی تخصصی درباره روایت‌پردازی، هویت فرهنگی و ظرفیت‌های توسعه محور هنر و سینما در معرفی خرده‌فرهنگ‌ها و میراث ناملموس منطقه فراهم شود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان در پایان با دعوت از عموم علاقه‌مندان، پژوهشگران، فعالان فرهنگی و هنری و کنشگران حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری شهر بستک برای حضور در این برنامه گفت: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی، بازنمایی دقیق‌تر میراث‌فرهنگی جنوب و معرفی ظرفیت‌های بومی شهرستان بستک در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی کمک کند.

انتهای پیام/