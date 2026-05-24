آیین افتتاح موزه آب و قنات اردکان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ۲ خردادماه جاری، طی آیینی با حضور معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، رئیس گروه موزه‌های استان یزد، سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردکان و جمعی از فعالان گردشگری و دوستداران میراث‌فرهنگی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی، موزه آب و قنات اردکان افتتاح شد.

موزه آب و قنات اردکان، با هدف پاسداشت میراث ارزشمند آب و قنات و معرفی ظرفیت‌های تاریخی شهرستان اردکان، میزبان بیش از ۲۸۰ اثر سنددار است.

در مراسم افتتاح این موزه، ضمن اشاره به اهمیت پاسداشت میراث ارزشمند قنات‌ها و نقش آن‌ها در هویت تاریخی و فرهنگی منطقه، بر ضرورت معرفی و ترویج دانش بومی مرتبط با مدیریت آب در اقلیم کویری تأکید شد.

همچنین بخش کوتاهی از آیین پرده‌خوانی با اجرای مقنیان و با محوریت فضای سنتی محل حفر چاه، به‌صورت نمادین برگزار شد و مورد توجه حاضران قرار گرفت.

در پایان این آیین، از موزه‌داران اردکان، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

