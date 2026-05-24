بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز شنبه ۲ خردادماه، مصطفی سپهری اردکانی، به همراه محمدرضا فلاحتی، معاون میراثفرهنگی استان یزد، از مجموعه خانه تاریخی ابو محمدی بازدید کرد.
در این بازدید که با هدف بررسی آخرین وضعیت عملیات مرمت و احیای این بنای ارزشمند انجام شد، حاضران از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی پروژه قرار گرفتند.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اردکان در این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه خانه تاریخی ابو محمدی در بافت تاریخی اردکان، اظهار کرد: این بنا یکی از خانههای شاخص و ارزشمند شهرستان محسوب میشود که برخورداری از بادگیری اصیل و منحصر بهفرد، بر اهمیت تاریخی و معماری آن افزوده است.
سپهری همچنین با ابراز خرسندی از ورود بخش خصوصی به حوزه مرمت و بهرهبرداری از این بنای تاریخی، خاطرنشان کرد: مشارکت بخش خصوصی در احیای بناهای تاریخی، راهبردی کلیدی برای حفظ و نگهداری از میراث ارزشمند فرهنگی است و اداره میراث فرهنگی با تمام توان از این رویکرد حمایت میکند.
در پایان این بازدید، ضمن ارزیابی مراحل اجرایی پروژه، بر لزوم رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق بر روند مرمت باهدف صیانت از اصالت معماری بنا تأکید شد.
