چهارمین جشنواره ریواس و گیاهان دارویی صنوبر تربت حیدریه برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی محمدی امروز سوم خردادماه ۱۴۰۵ گفت: هم‌زمان با برگزاری چهارمین جشنواره گیاهان دارویی، اختتامیه دومین مسابقه عکس ریواس صنوبر که باحضور بیش از ۳۰ هنرمند انجمن عکاسان جوان شهرستان مستندسازی شده بود، در محل اقامتگاه بوم گردی (همایون شهر) روستای هدف گردشگری صنوبر برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت حیدریه ادامه داد: این جشنواره با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی، مردم شناسی، طبیعی و حمایت از روستای هدف گردشگری در مسیر توسعه پایدار و ایجاد شور و نشاط اجتماعی، همبستگی بین مردم روستا و منطقه برگزار شد.

محمدی تصریح کرد: این جشنواره در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت و همین اتفاق باعث پایداری برگزاری این نوع مراسم شده است.

او افزود: این جشنواره با بخش جانبی مسابقه عکس به‌صورت دومین سال همراه بود که در ۳ بخش آماتور، کودکان و حرفه‌ای علاقه‌مندان به عکاسی به رقابت پرداختند. اجرای ورزش باستانی، برگزاری موسیقی محلی، ورزش‌های بومی، سرودخوانی کودکان روستا، اهدای جوایز و اعلام برندگان مسابقه عکس از جمله بخش‌های این مراسم بود که به همت دهیاری و شورای اسلامی روستا و اقامتگاه بوم‌گردی همایون شهر و مسئولان فرهنگی شهرستان برگزار شد.

