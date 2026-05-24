به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد عرب روز یکشنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۵ از برگزاری نشستها و برنامههای کتابخوانی در قالب باشگاه کتابخوانی موزه عروسک بیرجند خبر داد و با اشاره به جایگاه این برنامهها در آشنایی کودکان با میراث ناملموس و روایتهای بومی، اظهار کرد: موزه عروسک بیرجند به دلیل قرار گرفتن در بافت تاریخی شهر، فضایی منحصربهفرد و جذاب برای حضور کودکان و نوجوانان فراهم کرده است؛ فضایی که علاوه بر جنبههای آموزشی و فرهنگی، امکان آشنایی نسل جدید با بخشی از فرهنگ، آداب و رسوم، پوششهای محلی، آیینها و داستانها و افسانههای بومی را فراهم میکند.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی افزود: موزه عروسک صرفاً یک فضای نمایشی نیست، بلکه بستری برای روایتگری فرهنگی، آموزش غیرمستقیم و تقویت حس تعلق به میراث محلی به شمار میرود؛ جایی که کودکان میتوانند از طریق عروسکها، قصهها و برنامههای تعاملی با تاریخ، ادبیات شفاهی و سبک زندگی گذشتگان ارتباط برقرار کنند.
او تأکید کرد: میز گردشگری کودک و نوجوان با رویکردی آموزشی و مشارکتی، تلاش دارد از ظرفیت موزهها، بافتهای تاریخی و فضاهای فرهنگی برای جذب مخاطب کودک و نوجوان بهره ببرد و زمینهای برای پرورش نسل آگاه، خلاق و علاقهمند به هویت ایرانی- اسلامی فراهم کند. برگزاری نشستهای کتابخوانی، قصهگویی، کارگاههای آشنایی با میراث فرهنگی و برنامههای خلاقانه در موزه عروسک، از جمله اقداماتی است که در همین راستا دنبال میشود.
عرب افزود: اینگونه برنامهها علاوه بر ایجاد تجربهای شاد و آموزنده برای کودکان، میتواند خانوادهها را نیز به بازدید از فضاهای فرهنگی و تاریخی ترغیب کرده و به رونق گردشگری فرهنگی در استان کمک کند.
انتهای پیام/
نظر شما