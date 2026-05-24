به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای بین‌راهی شهرستان میبد، ظهر روز شنبه دوم خردادماه، در محل اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد برگزار شد.

در این جلسه، موانع موجود در مسیر ارائه‌ خدمات مطلوب به مسافران در محورهای مواصلاتی این شهرستان شناسایی و راهکارهای اجرایی برای رفع نواقص موجود پیشنهاد شد.

همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد این واحدها و هماهنگی میان‌دستگاهی برای تسهیل در روند نوسازی و بهبود کیفیت امکانات رفاهی در مسیرهای منتهی به میبد تأکید شد.

