۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۳

راهکارهای ارتقای خدمات و رفع چالش‌های تأسیسات بین‌راهی میبد بررسی شد

با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران و مسافران ورودی، وضعیت زیرساخت‌ها و مشکلات مجتمع‌های خدماتی‌رفاهی بین‌راهی شهرستان میبد مورد پایش و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای بین‌راهی شهرستان میبد، ظهر روز شنبه دوم خردادماه، در محل اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد برگزار شد.

در این جلسه، موانع موجود در مسیر ارائه‌ خدمات مطلوب به مسافران در محورهای مواصلاتی این شهرستان شناسایی و راهکارهای اجرایی برای رفع نواقص موجود پیشنهاد شد.

همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد این واحدها و هماهنگی میان‌دستگاهی برای تسهیل در روند نوسازی و بهبود کیفیت امکانات رفاهی در مسیرهای منتهی به میبد تأکید شد.

کد خبر 1405030300244
ناتیا موسوی
دبیر مرضیه امیری

