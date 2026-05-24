۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۷

چهارمین موزه مردم‌شناسی کردستان در پالنگان افتتاح شد

چهارمین موزه مردم‌شناسی کردستان همزمان با هفته میراث‌فرهنگی در روستای تاریخی پالنگان از توابع شهرستان کامیاران افتتاح شد. به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح چهارمین موزه مردم‌شناسی استان که با حضور معاون فرماندار کامیاران، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان در روستای تاریخی پالنگان برگزار شد، با گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی، بر نقش مهم جوامع محلی در حفاظت از میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: حفاظت از شناسنامه هر ملت در گرو صیانت از میراث و گنجینه‌های فرهنگی آن است.

کد خبر 1405030300271
سید جلال حسینی
دبیر محمد آوخ

